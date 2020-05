Oltre 800 grammi di polvere pirica nascosta in casa

Ii Carabinieri della Sezione Operativa e della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa hanno denunciato un uomo, B.C., siracusano, di 36 anni dopo essere stato sorpreso in possesso di materiale esplodente e diversi grammi di droga.

In particolare, in seguito alla perquisizione nella la sua abitazione, sono stati ritrovati circa 800 grammi di polvere da sparo, detenuti illegalmente, senza la prescritta licenza e senza alcun giustificato motivo e, nascosti all’interno di un armadio. Trovati anche circa 6 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana.

L’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e detenzione illecita di materiale esplodente. Sono in corso approfondimenti per verificare se la polvere pirica detenuta sia associabile agli ultimi eventi delittuosi in cui è stato utilizzato esplosivo verificatisi in città.