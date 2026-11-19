Un nuovo episodio inquietante ai danni un’attività commerciale nell’Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Bidoni con benzina

Due bidoni contenenti circa 30 litri di carburante sono stati rinvenuti davanti a un chiosco. Un ritrovamento che ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Noto, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e, soprattutto, a capire se dietro quel gesto possa esserci un messaggio intimidatorio rivolto al titolare dell’attività.

Le indagini

È proprio questa, al momento, una delle piste seguite dagli investigatori. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le ragioni del gesto e se il ritrovamento dei contenitori sia riconducibile a una precisa volontà di minacciare il proprietario del chiosco.

La prima intimidazione

Un elemento che rende la vicenda particolarmente delicata riguarda i precedenti. Nel maggio del 2025, infatti, la stessa attività commerciale era stata danneggiata da un incendio. A distanza di oltre un anno, il nuovo episodio riporta dunque l’attenzione sul chiosco e sulle possibili ragioni di un accanimento nei confronti del titolare.

La vittima è il cognato della sindaca

Il proprietario è il cognato della sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, esponente di Fratelli d’Italia. Una circostanza che aggiunge un elemento di attenzione alla vicenda, anche se al momento non risultano elementi per stabilire un collegamento tra l’episodio e il ruolo istituzionale del primo cittadino.

La chiave di lettura

I carabinieri stanno lavorando per chiarire il contesto nel quale è maturato il ritrovamento dei due bidoni e verificare se vi siano collegamenti con l’incendio del maggio 2025. L’eventuale conferma della matrice intimidatoria aprirebbe uno scenario particolarmente preoccupante: sarebbe il secondo episodio sospetto che coinvolge la stessa attività commerciale in poco più di un anno.

Le indagini sono in corso e gli investigatori dovranno stabilire se si tratti di gesti riconducibili a un’unica matrice o di episodi distinti. Per il momento, nessuna pista viene esclusa.