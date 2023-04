la giornata nazionale della donazione degli organi

“Il 2022 si è chiuso con sette prelievi di organi in provincia di Siracusa, superando l’anno precedente, nonostante questa provincia non abbia una Neurochirurgia che abbiamo previsto nella realizzazione del nuovo ospedale”.

Il commissario Asp

Lo afferma il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra in occasione del dibattito che si è svolto all’ospedale Umberto I di Siracusa in apertura della manifestazione promossa per la Giornata nazionale della donazione degli organi e tessuti.

“In questi ultimi anni in questa Azienda i progressi sono stati notevolissimi, ce lo riconoscono a livello regionale dal Centro trapianti e ci auguriamo anche per quest’anno di ottenere gli stessi risultati dell’anno scorso” ha aggiunto Ficarra.

Spot per la donazione

Per il coordinatore regionale del CRT Sicilia Giorgio Battaglia “la celebrazione della giornata ci ha visti tutti uniti a trasmettere ovunque il messaggio del sì alla vita, del sì alla donazione. Importante è anche il ruolo dei sindaci e dei Comuni per raccogliere le dichiarazioni di volontà in vita al momento del rinnovo del documento di identità. Auguro a questa provincia di decollare con ulteriori risultati che sono sinonimo di una sanità che funziona”.

“Risultati importanti” dice sindaco

Nel suo intervento il sindaco di Siracusa Francesco Italia si è soffermato sulla importanza del ruolo svolto dai Comuni per l’acquisizione dei consensi: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti da questa provincia che passano attraverso una importante opera di sensibilizzazione culturale dell’opinione pubblica contro l’egoismo e a favore dell’altruismo. Donare – ha detto – significa restituire alle persone una migliore qualità di vita o anche la speranza di vita”.

La pedalata della vita

A conclusione dell’iniziativa, dall’ospedale Umberto I è partita la “pedalata per il dono alla vita” che ha messo insieme operatori sanitari, volontari AIDO, studenti e insegnanti degli Istituti comprensivi Paolo Orsi e Lombardo Radice accompagnati da insegnanti e rappresentanti del Comune di Siracusa, in un percorso in bicicletta, con in testa ciclisti trapiantati, che ha raggiunto il traguardo, piazza XXV Luglio in Ortigia, dove è stato ricomposto in un tabellone il puzzle con i quattro enti coinvolti nella manifestazione e dove è stata allestita una postazione informativa per la popolazione.