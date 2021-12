accordo tra comune, asp e isab

Screening oncologici gratuiti a Priolo, nel Siracusano, grazie alla convenzione sottoscritta stamane, e per il decimo anno consecutivo, dal Comune di Priolo, dall’Asp di Siracusa e dalla Isab.

Gli esami diagnostici

Nel Centro diurno per gli anziani, in via Mostringiano, potranno essere effettuati esami ginecologici dermatologici ed ecografie dell’addome per la prevenzione sanitaria.

I firmatari

“Questo protocollo ha consentito di usufruire gratuitamente di circa 11.000 esami diagnostici fornendo un utile strumento di assistenza e di prevenzione sanitaria” fanno sapere i firmatari dell’accordo, il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, il vicedirettore generale Risorse Umane e Relazioni Esterne di ISAB, Claudio Geraci ed il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

I ruoli dei 3 partner

I tre partner contribuiranno, di fatto, nel modo seguente: l’ASP metterà a disposizione i propri specialisti, il Comune di Priolo Gargallo fornirà i locali dove potere effettuare gli screening oncologici e parteciperà al finanziamento del progetto che anche quest’anno è stato garantito da Isab.

