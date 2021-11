Il 15 novembre si replica ad Isola delle Femmine

Grande affluenza di utenti a Bolognetta nella prima tappa dell’open day itinerante organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Tappa che era stata rinviata di qualche giorno per via delle avverse condizioni meteo. Piazza Caduti in Guerra ha accolto i camper della prevenzione oncologica e gli ambulatori mobili della vaccinazione.

Un flusso continuo di persone, proveniente anche dai paesi vicini, ha usufruito delle prestazioni gratuite e senza bisogno di prenotazione, garantite dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo.

156 esami effettuati dalle 9 alle 16

Sono state complessivamente 156 le prestazioni effettuate dalle 9 alle 16, ed in particolare: 48 mammografie (screening mammografico); 8 pap test e 28 HPV test (screening del cervicocarcinoma); 42 vaccinazioni anticovid (di cui 36 terze dosi) e 30 vaccinazioni antinfluenzali.

Open day ad Isola delle Femmine

L’open day itinerante dell’Asp di Palermo sarà lunedì 15 novembre in Piazza Vincenzo Enea ad Isola delle Femmine (ore 9-16), giovedì 18 e venerdì 19 ad Ustica e domenica 21 a Lampedusa.

Verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente, gli esami di prevenzione oncologica, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

Non solo screening ma anche vaccinazioni anticovid

Non solo screening, l’Asp effettuerà anche la vaccinazione anticovid. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione di siero. Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del Green Pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato. Gli over 65 ed i soggetti fragili avranno, infine, la possibilità di effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

La Placa “Pregevole sforzo per chi abita nei comuni distanti”

“Desidero ringraziare, a nome mio personale e di tutte le Associazioni afferenti il Comitato consultivo aziendale, il Direttore generale dell’Asp di Palermo, D.ssa Daniela Faraoni, per il notevolissimo impegno profuso nell’organizzazione della prevenzione oncologica, delle vaccinazioni anticovid e antinfluenzale messa in atto attraverso camper dedicati che saranno ospitati in 14 Comuni della provincia a decorrere dal 13 novembre prossimo”.

Lo ha dichiarato il presidente del comitato consultivo aziendale, Francesco Paolo La Placa, che ha aggiunto: “Si tratta, in questo particolare momento di uno sforzo pregevole rivolto a tutte le persone che abitano nei Comuni distanti dal capoluogo e che potranno usufruire di importanti servizi di prevenzione senza bisogno di ricorrere alle prenotazioni. Riconoscenza, pertanto, incondizionata all’organizzazione messa in atto dal Direttore generale ed a tutti i collaboratori sanitari, amministrativi e tecnici, sicuramente splendidi per professionalità e profondo spirito di servizio”.