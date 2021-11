Si terrà sabato 13 novembre dalle 9 alle 16

Rinviato a causa delle avverse condizioni meteo l’open day itinerante dell’Asp di Palermo in programma domani 10 novembre a Bolognetta. La decisione è stata assunta dopo che il dipartimento regionale della Protezione civile Siciliana ha diramato un’allerta arancione su tutte le province.

Rinvio al 13 novembre

L’Open Day a Bolognetta è stato posticipato a sabato 13 novembre. Dalle 9 alle 16 in piazza Caduti in Guerra gli utenti avranno la possibilità – senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente – gli esami di prevenzione oncologica, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età).

Anche vaccinazioni anticovid

Gli operatori dell’Asp effettueranno a Bolognetta anche la vaccinazione anticovid e la vaccinazione antinfluenzale (Over 65 e soggetti fragili). Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione di siero. Una postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del Green Pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato.

Il calendario dell’open day itinerante

Dopo Bolognetta, l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo sarà: il 15 novembre ad Isola delle Femmine; 18 – 19 novembre ad Ustica, 21 novembre a Lampedusa; il 23 novembre a Cerda; il 25 novembre a Partinico; il 27 novembre a Castronovo di Sicilia; il 30 novembre a Terrasini.

E poi, il 4 dicembre a Torretta; il 6 dicembre a Vicari; il 14 dicembre a Camporeale; il 16 dicembre a Borgetto; il 20 dicembre a Finale di Pollina ed il 28 dicembre a Contessa Entellina.

Per essere costantemente informati su date, orari, sedi e prestazioni delle attività itineranti dell’Asp di Palermo si invitano gli utenti ad iscriversi al canale Telegram dedicato accessibile tramite il link https://t.me/aspitinerante oppure cercando su Telegram Asp Itinerante.