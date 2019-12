I carabinieri hanno arrestato Giuseppina Pirruccio, 55 anni, di Noto, condannata in via definitiva ad un anno e 19 giorni di reclusione per rapina e lesioni.

La donna fu protagonista circa 3 anni fa di una inchiesta della Procura di Siracusa in relazione ad una serie di rapine ai danni di uomini adescati su Internet, in particolare su alcune chat per incontri tra adulti. Per quella vicenda, la donna venne arrestata insieme ad altri due familiari.

Il fascicolo fu aperto nel maggio del 2014 dopo la denuncia di un uomo, residente a Catania, che, ai carabinieri di Noto raccontò di essere uscito con una donna, conosciuta in una chat, e poi di aver perso i sensi poco dopo aver bevuto una birra insieme a lei ed al nipote. Si ritrovò sull’asfalto senza orologio, soldi e telefonino ma non fu il solo a finire nella trappola, infatti le vittime contate dagli inquirenti furono 8.

Per agganciare le vittime su internet avrebbe usato alcuni nomi, come “Fantastica” o “Antonella” ed il suo bersaglio preferito sarebbero stati uomini di mezza età.

I carabinieri di Noto hanno rintracciato la donna che poco dopo è stata trasferita in cella, nel penitenziario femminile di piazza Lanza, a Catania.