Operazione della polizia a Lentini

Nelle settimane scorse, la polizia di Lentini aveva arrestato un uomo di 37 anni, Alfio Amenta, perché nel suo bunker aveva nascosto una quantità notevole di armi. La stessa sorte è toccata alla moglie Mery Scrofani, 36 anni, accusata di detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso della perquisizione nella casa della donna, grazie al fiuto del cane Yocco dell’Unità cinofili della Questura di Catania, gli agenti hanno scovato sotto il bidet del bagno, una pistola marca Berretta – Gardone calibro 22, con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro. E proprio in questa casa, gli agenti del commissariato di polizia di Lentini, al comando del dirigente Andrea Monaco, trovarono le armi nascoste dal marito della donna, in particolare tra le intercapedini del sottosuolo furono rintracciati una pistola calibro 38 rubata nel 2010 a Piazza Armerina e relativo munizionamento, 280 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 8.400 euro in contanti, un pizzino con l’elenco di numerose armi da guerra e due carte di identità ancora non intestate a nessuno del Comune di Lentini, oltre a 50 bossoli già esplosi di un AK 47.

Nell’appezzamento di un terreno circostante, la polizia, durante il controllo nei confronti della donna, hanno notato una piccola porzione di terreno intrisa di una traccia d’olio motore esausto di colore nero, senza tracce di vegetazione spontanea, diversamente dal resto del terreno. Con un mini escavatore hanno trovato sotto terra un contenitore in plastica, utilizzato per la conservazione di olive, pieno d’olio esausto e contenente anche 6 contenitori in vetro, per alimenti sott’olio, ricolmi d’olio, che custodivano munizionamento di diverso calibro, per un totale di 499 cartucce, anche ad alto potenziale. In particolare 113 cartucce cal. 357, 134 cartucce cal. 223, 48 cartucce cal. 45, 82 cartucce cal. 6,35, 6 cartucce cal. 7,65 e 116 cartucce cal. 9×21. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dagli agenti del commissariato di polizia di Lentini che hanno già trasferito armi e munizioni nei laboratori della Scientifica che compiranno degli esami balistici.