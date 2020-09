Rischio contagio

Il primo giorno dell’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che disciplina l’uso delle mascherine all’aperto, sembra essere passato inosservato. Almeno, in una zona di Siracusa, quella compresa tra viale Tisia e viale Zecchino, a nord della città, dove c’è una forte concentrazione di scuole. Le immagini di giovani seduti al bar, a meno di un metro l’uno dall’altro, e senza mascherina, sembrano riecheggiare le parole dell’ormai influencer, Angela Chianello, la signora di Mondello, protagonista di un video, diventato virale, in cui la frase “non ce n’è coviddi” è stato un vero tormentone.

Secondo quanto prevede l’ordinanza, “è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività”.

In effetti, leggendo tra le righe del provvedimento l’obbligo di mascherina anche all’aperto non c’è o quantomeno non è espresso in modo chiaro e inequivocabile. L’ordinanza parla di ‘luoghi aperti al pubblico’ e comunque di un contesto nel quale ci si trova con estranei. Di fatto resta il precedente obbligo dia vere la mascherina con se e usarla quando ci si ritrova troppo vicini agli tranne che non si tratti di conviventi.

Fatto sta, che quei capannelli di ragazzi, immortalati ieri sempre a Siracusa davanti agli ingressi delle scuole, di certo non sono molto sicuri. Ed a proposito degli assembramenti, l’ordinanza prevede che “sono vietati mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze e parchi)”.