provvedimento in vigore dal 30 settembre al 30 ottobre

È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività.

E’ il contenuto, in materia di uso della mascherina, della nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci che entrerà in vigore fra due giorni, mercoledì prossimo, per restare operativa fino a fine ottobre. Di misure, poi, ce ne sono diverse altre.

Contrariamente a quanto abbiamo tutti creduto fin dall’inizio di fatto non sembra essere cambiato nulla rispetto alla precedente ordinanza. L’obbligo di mascherina anche all’aperto non c’è o quantomeno non è espresso in modo chiaro e inequivocabile. L’ordinanza parla di ‘luoghi aperti al pubblico’ e comunque di un contesto nel quale ci si trova con estranei. Di fatto resta il precedente obbligo dia vere la mascherina con se e usarla quando ci si ritrova troppo vicini agli tranne che non si tratti di conviventi.

Divieti di assembramento

A ben leggerla l’ordinanza di fatto accentua l’attenzione più sugli assembramenti che sulla mascherina rendendo vietata la riunione di più persone anche all’aperto a meno che non si tratti di una manifestazione autorizzata dalle autorità competenti. Dunque non si può bivaccare. Una cosa che poteva sembrare scontata ma scontata non era. Adesso il divieto è chiaro.

Particolare attenzione a tamponi e screening per chi arriva dall’estero e ai controlli per i soggetti fragili e il personale sanitario. Ma di fatto nella nuova ordinanza non c’è molto di più rispetto alla precedente. Per chiarezza e interpretazioni autentiche, comunque, restano ancora 48 ore prima che sia in vigore.

L’ORDINANZA ORIGINALE IN VERSIONE INTEGRALE