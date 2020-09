in arrivo nuova ordinanza musumeci

Non sarà lockdown ma una stretta sulle misure anti contagio potrebbe arrivare nelle prossime ore in Sicilia. Il governatore Nello Musumeci starebbe studiando una nuova ordinanza che regolamenta le misure contro la diffusione del covid19. Il tempo per emanarla c’è perchè la precedente ordinanza attualmente in vigore scade il 7 ottobre dopo una proroga stabilita nei giorni scorsi. Ma il governatore sta pensando di emanare la nuova ordinanza prima della scadenza della vecchia, probabilmente nel corso della prossima settimana.

Allo studio ci sono misure già viste in Italia all’inizio dell’emergenza ma anche altre adottate più di recente ad esempio in Campania.

L’esigenza della nuova ordinanza e della stretta sarebbe legata all’andamento dei contagi. La Sicilia mostra, infatti, un indice rt che è il terzo in Italia e questo preoccupa anche se il calcolo è sempre falsato da una serie di fattori che l’isola denunci ada tempo, ignorata dal sistema nazionale.

Ciò non toglie che l’incremento del contagio c’è e deve essere arginato. Le misure allo studio sono preoccupanti per molte categorie di attività commerciali ma anche per i siciliani in genere. Altre, invece, solo fastidiose e per questo c’è il rischio di una scarsa adesione.

Prima misura, la più probabile, potrebbe essere l’obbligo perenne di mascherina anche all’aperto. Una misura più volte minacciata ma mai applicata in Sicilia che adesso potrebbe diventare realtà.

Ma a preoccupare sono altre misure come la chiusura anticipata dei locali la sera. Si valuta lo stop alle attività alle 19 come misura anti movida, per arginare, insomma, i comportamenti troppo spesso irresponssabili soprattutto dei nostri giovani. Almeno così è percepita la situazione dai più. E il governo concorda.

La chiusura potrebbe riguardare bar e pub mentre si valuta ancora se imporla anche ai ristoranti oppure al momento evitare di incidere anche su questo genere di attività. Insomma sarebbe una misura anti aperitivo e ‘migrazione’ serale fra locali dei giovani. Una misura intermedia potrebbe essere la chiusura per tutti alle 22.

In ogni caso la nuova ordinanza prevederà regole precise e uniformi per tutta la Regione per evitare il proliferare di ordinanze dei sindaci. A chiederlo sono stati i prefetti