Il pronto soccorso dell’ospedale Trigona di Noto fa le valigie e si trasferisce nella Casa di comunità Hub. Secondo il piano illustrato dall’Asp di Siracusa, il servizio si potenzia perché passa da 12 a 24 ore di apertura ma solo per le “piccole urgenze”, mentre tutte le emergenze tempo-dipendenti della zona sud saranno gestite dal pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

Cosa cambia a Noto

L’azienda nega ogni depotenziamento e richiama il DM 77/2022 e l’accordo con i sindacati della medicina generale. A Noto raddoppia la presenza medica, di giorno e di notte, con infermieri del pronto soccorso a supporto nelle ore notturne, nuovi device diagnostici e consulti in telemedicina. Per i casi gravi è prevista un’autoambulanza aziendale con anestesista e infermiere, messa a disposizione dal pronto soccorso di Avola, ospedale con Rianimazione e Cardiologia. Il commissario straordinario Gioacchino Iraci assicura che «non togliamo servizi ma li rendiamo più moderni, sicuri ed efficienti». Nei fatti, però, a Noto non resterà un pronto soccorso per le urgenze gravi.

Le resistenze di Cittadinanzattiva

Il 13 novembre l’Assemblea territoriale di Noto di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato aveva scritto ad Asp, Assessorato regionale, sindaco e distretto sanitario. Secondo l’associazione, ai medici di base della Casa di Comunità viene chiesto, o di fatto affidato, di intervenire in situazioni assimilabili al pronto soccorso, per le quali non avrebbero titoli né qualifica secondo il DM 77/2022 e gli accordi nazionali. Il rischio, sostiene, è per pazienti e medici, in una città a forte flusso turistico. La richiesta è un Presidio territoriale di emergenza h24 con ambulanza medicalizzata. L’Asp replica che le piccole urgenze rientrano nell’accordo nazionale della medicina generale. Resta da chiarire chi, di notte, distingua una piccola urgenza da un’emergenza.

Gennuso chiede l’audizione

Intervenendo sulla “notizia del trasferimento” del pronto soccorso nella Casa di Comunità, il deputato di Forza Italia ha chiesto la convocazione in Commissione Sanità all’Ars di direttore generale, sanitario e amministrativo dell’Asp. “Non sono disposto a indietreggiare”, dichiara, perché i servizi sanitari non possono essere ridimensionati. Pur comprendendo la carenza di medici, chiede «risposte precise e garanzie concrete».

Perché il pronto soccorso è a 12 ore

Oggi il presidio lavora dalle 8 alle 20 e dopo quell’ora le emergenze vengono già dirottate ad Avola. Il limite non dipende solo dalla carenza di medici: pesano la riorganizzazione del cosiddetto ospedale unico Avola-Noto che ha spostato il peso sul Di Maria. La stessa Asp motiva oggi la scelta di Avola con la presenza di Rianimazione e Cardiologia, che indica come indispensabili alla sicurezza del paziente. Del resto, non esiste un Pronto soccorso senza Rianimazione

Le promesse non mantenute

Eppure, da tempo si discute di potenziamento del Pronto soccorso di Noto: nel settembre 2025 un incontro a Palermo tra Asp e assessore regionale alla Salute si era discusso di nuove misure della nuova rete ospedaliera, tra cui l’H24 del pronto soccorso. Impegno che, evidentemente è rimasto sulla carta.