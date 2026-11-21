Dietro la facciata di un’associazione impegnata nella promozione sociale, nel volontariato e nell’assistenza alle persone più fragili si sarebbe nascosta un’attività ben diversa: una vera e propria casa di prostituzione, con donne reclutate, clienti da attirare e un tariffario per gli incontri.

È quanto emerso da un’articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato di Augusta, avviata nel 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa e culminata con l’esecuzione di tre misure cautelari.

Gli arresti

Un uomo è stato condotto in carcere, mentre per altre due persone sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le accuse, a vario titolo, sono di sfruttamento della prostituzione.

L’associazione come paravento

Al centro dell’inchiesta la sede operativa di un’associazione che, almeno formalmente, dichiarava di occuparsi di istruzione, turismo sociale, riabilitazione e iniziative a favore di anziani e persone svantaggiate. Secondo l’ipotesi investigativa, quei locali sarebbero stati invece utilizzati per organizzare incontri a pagamento con diverse donne, precedentemente reclutate e remunerate per le prestazioni sessuali.

Gli incontri e le tariffe

Un sistema che, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato strutturato anche sul piano commerciale. Gli incontri si svolgevano soprattutto nelle serate dei fine settimana e venivano pubblicizzati attraverso annunci online e gruppi di chat. I potenziali clienti venivano contattati telefonicamente e indirizzati verso un sistema di prenotazioni con tariffe già definite.

Per accedere al locale era previsto il pagamento di un biglietto compreso tra 70 e 120 euro. I proventi sarebbero stati poi suddivisi secondo modalità prestabilite, nell’ambito di un’organizzazione che avrebbe tratto profitto dall’attività di prostituzione.

Immobile sequestrato

Oltre alle misure cautelari, la Polizia ha dato esecuzione anche al sequestro preventivo dell’immobile, che è stato chiuso per impedire la prosecuzione dell’attività contestata. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Siracusa e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta.