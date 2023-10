il deputato ars denuncia gravi carenze di organico

Il parlamentare regionale del M5S, Carlo Gilistro, si è reso protagonista di un sopralluogo nell’ospedale Di Maria di Avola dopo la denuncia di 9 medici sulla precarietà del servizio Sten che dovrebbe garantire il trasporto di un neonato, in casi di emergenza, in un ospedale più attrezzato, dotato del reparto di Terapia intensiva neonatale.

L’esito del sopralluogo del deputato

“Le prescrizioni dei Nas, arrivate al termine di una recente ispezione, sono state tutte osservate. Da un punto di vista di strutture e macchinari non sono emerse particolari criticità. Mi preoccupano però le condizioni di lavoro del personale sanitario ed il numero di nascita inferiore alla media regionale”, osserva Gilistro al termine del

sopralluogo. Insomma, strutture e macchinari vanno bene ma sulla funzionalità del servizio Sten non ci sono indicazioni chiare.

La carenze di organico

Il deputato Ars del M5S ritiene che il nodo sia rappresentato dalla carenza di organico, peraltro, condizione comune a tutta la sanità italiana per via delle scelte dei Governi degli ultimi 30 anni di chiudere i rubinetti legati all’accesso alla professione, a cominciare dall’Università.

“A fronte di un organico di 10+2 unità, sono 3+1 i medici in servizio. Cosa che costringe – dice Gilistro – a turni massacranti che creano condizioni di stress tali da finire per incidere sull’assistenza sanitaria offerta. Quanto si

potrà andare avanti in queste condizioni?”, si chiede Gilistro.

“So che il problema è nazionale. E’ anche vero, però, che la sanità siracusana non riesce ad attrarre giovani medici. I bandi vanno quasi deserti e gli ospedalieri preferiscono Catania, Messina o addirittura Ragusa. Anche su questo bisogna interrogarsi a Siracusa”.

Pd chiede ispezione alla Regione

Sulla questione Sten, è stata depositata una interpellanza dei parlamentari Ars del Pd, tra cui il siracusano, Tiziano Spada, che, rivolgendosi all’assessore alla Salute, hanno chiesto di avviare una ispezione all’Asp per “chiarire se la denuncia dei medici che hanno sottoscritto la lettera sia fondata e se il punto nascita di Avola sia in grado di garantire gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente per il suo mantenimento” .