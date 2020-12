l'analisi del sindaco di ragusa, peppe cassì

“Sono indici che devono allarmare noi sindaci del territorio ibleo, ai quali spetta inoltre la responsabilità di scardinare dalla parte bassa della classifica quei campi in cui la provincia di Ragusa è storicamente più deficitaria”. Questo il commento del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in merito alla classifica sulla qualità della vita, frutto di un rapporto de Il Sole 24 Ore pubblicato oggi, che relega la Sicilia in coda.

La provincia di Ragusa si attesta al 99esimo posto ma l’emergenza sanitaria che ha paralizzato il comparto turistico ha giocato un ruolo determinante.

“L’influenza della pandemia – commenta il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – ha inevitabilmente ridotto la fascia di mesi in cui è più cospicuo il giro economico nonché la portata dello stesso, andando a incidere su diverse voci appartenenti alla categoria “Ricchezza e Consumi”, su tutte “Reddito disponibile” (104°), “Assegni sociali” (104°) e “Depositi Bancari” (102°). Grave inoltre il dato dei giovani che non lavorano e non studiano (91°). La provincia di Ragusa perde posizioni nell’abituale classifica per la Qualità della Vita redatta dal Sole 24 Ore, ricadendo purtroppo in quel trend negativo che nel 2020 ha visto perdere posizioni ai territori a carattere turistico”.

La crisi penalizza le aree metropolitane più turistiche, come Venezia (33ª, in calo di 24 posizioni), Roma (32ª, -14), Firenze (27ª, -12) oppure Napoli (92ª, -11). E della mancanza di turisti risentono anche le località di mare: peggiorano le province di Puglia e Sardegna (fatta eccezione per Cagliari e Foggia), Rimini (36ª, perde 19 posizioni rispetto allo scorso anno), Salerno, Siracusa e Ragusa. In controtendenza solo la Liguria, tutta in miglioramento, dove addirittura Genova (19ª) celebra con una buona performance la riapertura del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi recuperando 26 posizioni. A registrare “scatti di crescita”, piazzandosi nella top ten, sono anche altre province di medie dimensioni come Verona (4ª, +3 posizioni), Udine (6ª, +10 che ottiene la sua migliore performance in Giustizia e sicurezza) e Cagliari (9ª, +11, regina della categoria Demografia e salute).