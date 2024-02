la presentazione di roberto pellicone

Si è presentato alla città il nuovo questore di Siracusa, Roberto Pellicone, 61 anni, originario di Sondrio “ma solo di nascita perché sono siciliano” ha tenuto a precisare il nuovo capo della polizia siracusana nel corso della conferenza stampa tenutasi stamane al palazzo della Questura di viale Scala Greca. Non è alla sua prima esperienza da questore, prima di mettere piede in Sicilia è stato in Puglia, guidando la questura di Barletta-Andria-Trani.

“Priorità alla lotta alla droga”

Ha fissato le prime priorità e tra queste c’è certamente la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e naturalmente al consumo. “Dalle informazioni che mi sono state già fornite dai colleghi – ha detto il questore Pellicone – lo spaccio di droga rappresenta una criticità e naturalmente i nostri sforzi saranno concentrati per combattere questo fenomeno”.

Lo spaccio e le piazze principali

D’altra parte, il suo predecessore, Benedetto Sanna, andato in pensione un paio di mesi fa, in occasione del suo saluto evidenziò che Siracusa è tra le città in cui il consumo di droga è tra i più alti in Italia: numeri preoccupanti anche perché in città sono svariate le piazze dello spaccio, tra cui la Mazzarrona, via Italia 103, via Immordini, e la Borgata, solo per citare le più grosse, dove si annidano le organizzazioni criminali che gestiscono questo affare sporco.

Porte aperte in Questura

Il questore, nel corso del suo intervento di presentazione, ha detto di voler aprire le porte del palazzo di viale Scala Greca allo scopo di aprire una “linea di dialogo con noi”. Pellicone ha lanciato uno slogan: la sicurezza partecipata, in cui un ruolo importante lo avranno tutte le forze del territorio.

Il Vicario ed il Capo di Gabinetto

Insieme al questore, stamane c’erano il Vicario, Maria Ludovica Scacco, che per circa due mesi ha tenuto le redini della Questura, ricoprendo la sede vacante in attesa della nomina del nuovo inquilino del palazzo di viale Scala Greca, e Francesco Bandiera, Capo di Gabinetto.