per i locali del centro storico

Un servizio di prenotazione per il ritiro del vetro, un’applicazione per monitorare le richieste e una campagna di sensibilizzazione per privati e attività commerciali. Il Comune di Siracusa, insieme al CoReVe, il Consorzio per il Recupero del Vetro, hanno presentato questa mattina le novità nella raccolta del vetro in città.

I locali di Ortigia

La grande novità riguarda le utenze non domestiche, e in particolare le attività di ristorazione, i bar, i locali presenti nel centro storico di Ortigia. Per questa tipologia di attività commerciali viene introdotto il servizio di raccolta del vetro on demand gestito interamente attraverso “K Tarip”, un’applicazione per smartphone e tablet A partire dall’1 luglio 2024 e per quattro mesi, attività di ristorazione, bar e locali potranno richiedere anche tutti i giorni e fino a 2 volte al giorno, il ritiro del vetro.

Una App per il ritiro

Il sistema, come illustrato anche da Annamaria Piscitelli di Officine sostenibili, è facile, immediato e gestito interamente attraverso l’applicazione: l’utente richiede il servizio on demand, riceve un messaggio con l’indicazione della fascia oraria per il ritiro e infine passano gli operatori per completare la richiesta. Ogni utente potrà monitorare lo stato della richiesta sempre attraverso l’applicazione. Nei prossimi giorni il Comune distribuirà i nuovi contenitori da 120 litri da utilizzare a partire proprio dall’1 luglio.

Aumento della raccolta

Attraverso questa soluzione il Comune punta non solo ad aumentare le percentuali di vetro raccolte ma anche a migliorare il decoro urbano perché la richiesta di ritiro potrà essere fatta anche tutti i giorni evitando così che i contenitori con il vetro vengano stoccati in spazi interni per lungo tempo o che restino all’esterno delle attività per ore. Il nuovo sistema sarà dunque innovativo, rapido e all’avanguardia. In questa prima fase di sperimentazione, il servizio on demand riguarderà solo le utenze non domestiche presenti nel centro storico di Ortigia.

Stasera mi butti

Dall’1 luglio sarà anche avviata la campagna di sensibilizzazione “Stasera mi butti…”, un’attività di informazione sulle modalità e gli orari smaltimento dei rifiuti in vetro che riguarderà tutti i cittadini con l’obiettivo primario di incrementare e migliorare la raccolta del vetro. La campagna di sensibilizzazione è finanziata con le risorse del bando ANCI-CoReVe.

Il sindaco

“L’amministrazione comunale è al lavoro da anni per migliorare le percentuali di raccolta differenziata – sono state le parole di Francesco Italia, sindaco di Siracusa -. Abbiamo certamente incrementato i dati e di questo siamo soddisfatti ma possiamo fare di più. Questo è un progetto molto importante e inedito a Siracusa perché la raccolta on demand è certamente una modalità importante per il miglioramento del servizio.