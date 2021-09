indagini dei carabinieri

Intimidazione al titolare di un bar di Siracusa

Una bomba ha danneggiato l’ingresso del locale

L’attività si trova di fronte al Tribunale

Una bomba artigianale è stata fatta esplodere contro l’ingresso del bar Elite, in viale Santa Panagia, di fronte al Tribunale di Siracusa. L’episodio si è verificato questa notte e sono stati i residenti delle palazzine vicine a dare l’allarme, raccolto dai carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini.

Danni all’ingresso del bar

Secondo la prime testimonianze, la deflagrazione ha squarciato una porzione dell’ingresso dell’attività commerciale, restano da verificare se vi sono stati danni all’interno del locale. Troppo presto, per gli inquirenti, dare una chiave di lettura all’intimidazione, di certo tra le piste c’è il racket delle estorsioni ma non si escludono altre ipotesi, tra cui un messaggio inquietante maturato nella sfera privata del titolare.

Il locale in una zona sorvegliata

Stupisce come chi ha sistemato e poi fatto esplodere l’ordigno non abbia avuto alcun problema, tenuto conto della vicinanza del palazzo di giustizia: in questa zona ci sono le telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso l’azione dell’attentatore ma potrebbero essere stati almeno in due a portare a termine la missione.

Le indagini dei carabinieri

L’esito delle indagini dipenderà, come spesso avviene in questi casi, dalla testimonianza della vittima, che, comunque, sarà sentita dai carabinieri, frattanto, la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta. Con l’intimidazione al gestore del bar di viale Santa Panagia, aumenta la striscia di attentati ai danni delle attività commerciali: una delle ultime, è quella nei confronti di un negozio di abbigliamento in corso Gelone, nel cuore della città ma, in quell’occasione fu usato il fuoco.

La bomba contro la tabaccheria

Più analogie ci sono con l’attentato ad una tabaccheria, situata in via Piave, nel quartiere della Borgata, di proprietà di due fratelli, entrambi appartenenti alle associazioni antiracket. L’ingresso del locale venne sventrato dall’esplosione di una bomba.