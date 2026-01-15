Un nuovo atto intimidatorio ha colpito questa notte la famiglia Borderi proprietaria di uno storico caseificio in Ortigia, centro storico di Siracusa.
Bomba contro locale alla Marina
Nel mirino dei malviventi è finito un locale non utilizzato situato alla Marina, attualmente nella disponibilità degli imprenditori. Un ordigno è stato fatto esplodere creando uno squarcio nella saracinesca.
L’incendio al magazzino
L’episodio segue di pochi giorni un altro grave attacco: il 9 gennaio, un incendio doloso aveva devastato un magazzino esterno situato in via De Benedictis, all’interno del mercato storico. In quell’occasione, le telecamere di sorveglianza avevano ripreso un uomo nell’atto di versare liquido infiammabile prima che divampassero le fiamme.
La città sotto attacco
Questo secondo episodio in meno di una settimana conferma i timori di un’escalation criminale e dell’ombra del racket che gravita sulle attività commerciali della città.
Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona Marina per individuare gli autori dell’avvertimento
