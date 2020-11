misura emessa dal gip del tribunale di siracusa

E’ accusato di essere l’autore di una raffica di furti all’interno di auto in sosta avvenuti a Siracusa da giugno ad ottobre scorso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha emesso una ordinanza cautelare nei confronti di Raffaele Violante, 29 anni, disoccupato, siracusano, con precedenti penali, che si trova ai domiciliari.

La misura, chiesta dal Procuratore aggiunto Fabio Scavone, è stata eseguita dagli agenti delle Volanti, al comando del dirigente Francesco Bandiera, che hanno indagato su questa sequenza di furti. “Nell’arco temporale che va dal mese di giugno ad ottobre 2020, Violante – spiegano dalla Questura di Siracusa – ha commesso numerosi reati contro il patrimonio, in particolar modo perpetrati all’interno di autovetture in sosta, e le sue responsabilità emergono in modo evidente dai molteplici elementi indiziari acquisiti a suo carico grazie alle indagini svolte dagli uomini delle Volanti che si sono avvalsi di immagini estrapolate dai sistemi di vide sorveglianza, da fonti testimoniali oculari e dagli stessi operatori di polizia che, in talune circostanze, hanno sorpreso l’indagato in fragranza di reato”

Nelle settimane scorse, lo stesso 29enne era stato arrestato da un agenti di polizia non in servizio poco dopo una rapina in un negozio in viale Teracati, nella zona nord di Siracusa. L’uomo, intorno alle 18, sarebbe entrato nell’attività commerciale per prelevare i soldi contenuti nella cassa e dopo averlo fatto è scappato. Il poliziotto, a bordo della sua autovettura, ha notato il presunto rapinatore fuggire a piedi inseguito da un’altra persona e così ha fermato il suo veicolo per mettersi a correre fino a quando è riuscito a fermare l’indagato.

