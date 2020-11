la decisione del sindaco di mare

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha deciso di chiudere le scuole per avviare gli interventi di sanificazione. La paura del contagio ha spinto il primo cittadino a disporre la sospensione per due settimane del mercato del giovedì.

“Una misura che ho concordato – dice il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – con l’Asp ma si tratta, per quanto concerne il mercato, di un provvedimento necessario per tutelare la salute, un bene primario in questo momento. Basta vedere quanto sta accadendo al nostro ospedale, i cui reparti Covid sono pieni anche se si tratta di un problema su scala nazionale e regionale. Faccio un appello ai giovani ed alle famiglie: non ci obbligate a chiudere le piazze perché, se fosse necessario, lo faremo senza indugi. Abbiate rispetto dei medici e degli infermieri che stanno lavorando per difendere la nostra vita, ho visto in questi giorni troppe situazioni poco accettabili. Ho chiesto, durante il mio sopralluogo, di indossare bene la mascherina e di restare distanziati ma se si continua così sarà costretto a chiudere”.

Nei giorni scorsi, sono state chiuse le scuole a Francofonte, Portopalo, Palazzolo Acreide, Carlentini, Lentini, Floridia e Melilli.

Sono 1.698 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.774 tamponi effettuati; 39 i decessi, che portano il totale a 971.

Con i nuovi casi salgono a 30.756 gli attuali positivi con un incremento di 991. Di questi 1.732 sono i ricoverati, 7 in più rispetto a ieri: 1.505 in regime ordinario e 227 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 29.024. I guariti sono 668.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 543, Catania 456, Ragusa 214, Messina 184, Agrigento 81, Caltanissetta 67, Enna 59, Siracusa 48, Trapani 46.

Intanto si è conclusa la prima fase dell’operazione di screening in 40 postazioni sparse per tutta la Sicilia. Sono oltre 11mila i tamponi rapidi eseguiti ieri nell’ambito dell’attività per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana. Nei drive-in allestiti nelle principali città dell’Isola sono stati individuati 480 soggetti positivi (il 4,12 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali. Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio.