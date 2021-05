indagine dei carabinieri

Arrestato un ladro seriale a Siracusa

I colpi commessi ai danni di attività commerciali

Le indagini condotte dai carabinieri

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Ugo Luca Pugliara, 25 anni, siracusano, con precedenti penali, ritenuto responsabile di cinque furti avvenuti ai danni di diversi esercizi commerciali di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Incastrato dalle telecamere

Fra i colpi più significativi, quello consumato qualche settimana fa ai danni di un distributore automatico di tabacchi situato in Largo XXV. Il giovane, secondo i militari, armato di una leva in ferro, avrebbe tentato di forzare l’ingresso del locale, non riuscendo, però, a rubare nulla. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato

come l’indagato si sarebbe accanito con forza contro l’apparecchio, danneggiandolo gravemente.

Gli altri episodi

Negli altri episodi, Pugliara ha rubato generi alimentari, capi d’abbigliamento per un valore di 550,00 euro, ed ancora una bicicletta elettrica del valore di 1000 euro che la vittima aveva lasciato pochi secondi per una commissione. Infine, avrebbe sottratto l’incasso presente nel registratore di cassa di un minimarket nel quale si era introdotto dopo averne scassinato la porta di ingresso.

Scoperto dall’abbigliamento

“Una frenetica attività predatoria che i Carabinieri sono riusciti a interrompere anche grazie alle immagini reperite nel corso delle indagini dai sistemi di videosorveglianza delle varie attività commerciali derubate nonché dalle telecamere del circuito cittadino: l’uomo è stato ripreso infatti più volte a volto scoperto ed alcuni particolari del suo abbigliamento non sono passati inosservati” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Il provvedimento del gip del Tribunale

I carabinieri lo hanno rintracciato a due passi della sua abitazione e sottoposto ai domiciliari a seguito del provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. “Il soggetto non ha però perso tempo per dimostrare quanto necessaria fosse la misura cautelare emessa nei suoi confronti: nella notte successiva alla sua cattura è stato nuovamente arrestato dai carabinieri per evasione ed accompagnato nuovamente ai domiciliari” concludono i militari.