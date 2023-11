interventi dei vigili del fuoco

Le forti raffiche di vento hanno interessato anche il Siracusano e come spesso accade in questi casi sono tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Il vento a Siracusa

Nel capoluogo, sono volati diversi cassonetti della raccolta differenziata in varie zone della città, il vento ha anche danneggiato alcuni cantieri, come nel caso di quello in via Tisia, dove sono in corso i lavori per la sistemazione dello spartitraffico. Si sono piegate alcune le ringhiere che delimitano l’ingresso del cantiere, sul lato di largo Dicone.

Semaforo danneggiato in viale Santa Panagia

Un semaforo è stato danneggiato dal vento: è accaduto in viale Santa Panagia, a due passi dal palazzo di giustizia di Siracusa.

“Alberi sradicati in tutta la provincia”

Le folate di vento “hanno sradicato diversi alberi in tutta la provincia” spiega una fonte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, inoltre, “ci sono stati distacchi di calcinacci” anche se “i danni, al momento, sono limitati e le strade della provincia sono libere”. Situazione difficile in alcuni Comuni, come a Pachino e nell’area sud, criticità anche nella zona montana. Molto dipenderà dall’andamento della giornata, perché se le raffiche dovessero persistere i danni potrebbero essere maggiori. Le raffiche di

Le folate a Palermo

Le folate che stanno spirando da Nord Ovest a forte velocità stanno creando non poche difficoltà anche a Palermo. Sono già decine gli interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Alcuni di questi riguardano la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale. Arbusti che, anche per la mancata manutenzione degli ultimi anni, finiscono al suolo a causa dell’azione del vento.

Paura in via XX settembre, a Palermo, dove un fusto si è schiantato su un auto, per fortuna senza causare problemi. La strada è per ora chiusa. In corso l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di rimuovere gli alberi. Alberi caduti anche in via Principe di Belmonte, dove è stata chiusa al transito parte dell’area pedonale. Stesso destino per parte di via Nicolò Garzilli e via Enrico Albanese.