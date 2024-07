indagine della polizia

Sono stati arrestati dalla polizia perché accusati di aver commesso una rapina Vincenzo Cicero, 31 anni, e Aldo Carbè, 37 anni, entrambi di Priolo.

Rapina con coltello

I due, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, si sarebbero recati venerdì scorso nell’area del distributore di benzina Eni di Priolo: si sarebbero presentati a volto coperto ed armati di coltello riuscendo a farsi consegnare una somma in denaro, poco più di 300 euro.

Bloccati con il bottino

Dalle indagini compiute dalla polizia risulta che Carbè si sarebbe ritagliato il ruolo di palo, il 31enne avrebbe, invece, pensato a prendere il bottino.

Poco dopo sono stati acciuffati dagli inquirenti e nelle ore scorse i due, assistiti dagli avvocati Junio Celesti e Valentina Calcinella, si sono presentati al secondo piano del palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Ai domiciliari

Durante l’udienza, il pm si è pronunciato per la custodia cautelare in carcere ma il giudice ha disposto per loro i domiciliari.

Rapinatore seriale nel Catanese

A Catania, la polizia ha arrestato un 35enne per rapina, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale.

Il colpo al supermercato

Nei giorni scorsi, due uomini armati di taglierino si sono introdotti all’interno di un supermercato di via Finocchiaro. Alcuni dipendenti del supermercato hanno tentato di far desistere i due rapinatori spingendoli verso l’esterno ma hanno reagito e due impiegati sono stati feriti con un taglierino.

Dentro era presente un ispettore della Polizia che è intervenuto per mettere in salvo i dipendenti del supermercato tentando contestualmente di bloccare i rapinatori. Durante le fasi convulse della rapina alcuni clienti hanno contattato il numero unico di emergenza permettendo così l’arrivo delle Volanti. Uno dei due aggressori è riuscito a darsi alla fuga e portandosi dietro il bottino, circa 3 mila euro mentre l’altro è stato bloccato dall’Ispettore insieme al personale del supermercato.