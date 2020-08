Si è consegnato alla polizia il presunto autore di due rapine ai danni di altrettanti supermercati di Melilli e Pachino. È in indagato in stato di libertà un uomo di 35 anni, di Pachino, identificato come il responsabile dei colpi, il primo fruttato 700 euro, il secondo 300 euro. L’indagato, sentendo il fiato sul collo, ha preferito recarsi al commissariato di polizia di Pachino confessando tutto, stando alle informazioni fornite dalla Questura di Siracusa.

L’uomo, in entrambi i colpi, avrebbe usato un coltello per minacciare i cassieri, costretti a consegnare l’incasso della giornata. Il presunto rapinatore è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza delle attività commerciali.