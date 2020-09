Caccia ai complici

E’ accusato di aver commesso una rapina in un appartamento, a Noto, un sedicenne che è stato individuato e denunciato dagli agenti del commissariato di polizia. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, il minore si sarebbe intrufolato in quella casa la sera del 26 agosto ma non sarebbe stato da solo, insieme a lui c’erano altri due giovani, che, per il momento, non sono stati identificati. Il sedicenne, deferito alla Procura dei minori di Catania, è accusato di di tentata rapina e lesioni personali aggravate.

Due dei ladri, nel corso del furto, sarebbero stati sorpresi dal proprietario dell’immobile, e senza perdere del tempo prezioso sarebbero riusciti a fuggire, mentre il giovane, che in un primo momento sarebbe stato bloccato dalla vittima, per liberarsi dalla stretta avrebbe colpito l’uomo con un oggetto, causandogli la frattura di uno zigomo.

“Gli investigatori del commissariato, esperendo attente indagini di polizia giudiziaria, grazie anche a riconoscimenti fotografici, riuscivano ad individuare il rapinatore” fanno sapere dalla Questura di Siracusa ma le indagini non sono ancora chiuse, visto che sono in corso gli accertamenti per rintracciare i complici.