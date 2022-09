le difficili operazioni di voto

Vanno sempre con il freno a mano tirato le operazioni di scrutinio a Siracusa ma, con il passare delle ore, si cominciano a vedere le prime indicazioni sul risultato delle elezioni regionali.

Tra quelli che già festeggiano ci sono gli esponenti di Fratelli d’Italia e del Pd: in merito al partito di Giorgia Meloni, per via della rinuncia di Luca Cannata, eletto alla Camera dei Deputati, sarebbe Carlo Auteri, imprenditore, di Sortino, destinato ad occupare un seggio all’Ars. Sui social girano le sue foto, con tanto di congratulazioni da parte dei suoi sostenitori.

Le foto dei festeggiamenti per FdI e Pd

Non vuole attendere la conclusione dello scrutinio nemmeno Tiziano Spada, di Floridia, candidato nella lista del Pd, immortalato in molto foto, anche queste disseminate su Facebook, di cui una postata dal sindaco di Floridia, Marco Carianni. Spada era l’outsider nel Partito democratico, visto che tutti i favori del pronostico erano per Gaetano Cutrufo, componente della segreteria regionale del Pd, e per il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio.

La sfida nel M5S

Niente foto ma seggio probabile per il M5S: è in corso, però, la sfida tra i candidati del movimento, in particolare tra l’uscente Giorgio Pasqua, Carlo Gilistro e Fabio Fortuna.

Corsa a due in FI

Un altro seggio sembra probabile anche per Forza Italia, il partito del neo presidente della Regione, Renato Schifani. In corsa, ci sono l’imprenditore Riccardo Gennuso, figlio dell’ex deputato Ars Pippo Gennuso e l’ex assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Edy Bandiera. Ha già gettato la spugna il terzo candidato, l’ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

In bilico il quinto seggio

La provincia di Siracusa avrà 5 parlamentari regionali e per l’ultimo posto è una sfida all’ultimo voto tra il Mpa di Raffaele Lombardo, Prima l’Italia, Nord chiama Sud e nuova Dc. Stando ad alcune proiezioni, il duello sarebbe, però, tra i primi due.

Carta (Mpa) canta vittoria

Nella lista del Mpa, ad avere più possibilità è il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, arrivato alla corte di Lombardo dopo essere lasciato prima Forza Italia e poi Pd, che ha un vantaggio sul coordinatore provinciale Mario Bonomo. Sui social Carta già canta vittoria. “Andiamo a Palermo tutti insieme” ha scritto in un post.

Per quanto concerne Prima l’Italia il testa a testa interno è tra il parlamentare uscente Giovanni Cafeo ed l’ex deputato Ars, Vincenzo Vinciullo.