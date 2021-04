confartigianato siracusa

Incontro tra la deputazione nazionale e Confartigianato Siracusa

Consegnato ai parlamentari un dossier sullo stato dell’economia locale

Chieste riaperture concrete ed allungamento degli orari di lavoro

“Riaperture concrete e allungamento degli orari, con regole certe e stabili di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie”. Lo hanno detto i vertici di Confartigianato Siracusa nel corso di un incontro con la deputazione nazionale siracusana, composta da Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) e gli esponenti del M5S, Giuseppe Pisana, Maria Marzana, Paolo Ficara e Filippo Scerra.

Ristorazione

I dirigenti di Confartigianato hanno chiesto ai parlamentari di farsi portavoce verso il governo per ottenere regole certe, specie per il settore della ristorazione, fortemente penalizzato, che, una volta adottate, non vengano modificate in funzione dei provvedimenti settimanali emanati in seguito dell’andamento della pandemia.

Acconciature

Le istanze che Confartigianato Imprese Siracusa ha consegnato ieri in un dossier ai parlamentari nazionali siracusani riguardano anche l’autorizzazione all’apertura delle aziende di acconciatura ed estetica nelle zone rosse, la programmazione per il settore degli eventi e tutte le misure di sostegno finanziario alla totalità delle imprese artigiane.

“Programmare nel medio periodo”

«Le imprese devono poter programmare sul medio-lungo periodo e non vivere nell’ansia continua dei provvedimenti a spot che vanificano puntualmente l’impiego delle esigue risorse che dovrebbero piuttosto servire all’effettiva ripartenza – ha aggiunto il direttore di Confartigianato Imprese Siracusa Enzo Caschetto – e, a tal fine, Confartigianato, insieme ad altre associazioni di categoria, ha elaborato un addendum ai protocolli in vigore che potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per assicurare sicurezza e aperture».

I vertici dell’associazione

All’incontro c’era anche il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta mentre, in collegamento streaming, ha preso parte all’incontro anche il vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese, con delega al Mezzogiorno, Filippo Ribisi. Presenti anche i rappresentati delle categorie agroalimentare e ristorazione, Paolo Grande e Gipi Marullo.