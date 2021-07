la struttura si trova a fontane bianche

Consegnati i lavori per la ristrutturazione del parcheggio di Fontane Bianche

Interventi finanziati con la tassa di soggiorno

L’apertura al pubblico prevista per venerdì

Sono stati finanziati con il gettito della tassa di soggiorno i lavori per la ristrutturazione del parcheggio coperto di Fontane Bianche, zone balneare a sud di Siracusa, che riaprirà venerdì.

Lavori per 79 mila euro

L’intervento di manutenzione straordinaria, eseguito dall’impresa “Aegi Spadaro srl” di Rosolini, è costato 79 mila euro come precisa il Comune che, per evidenziarlo, lo ha scritto su una targa sistemata all’interno della struttura. Domani il settore Trasporti e diritto alla mobilità emetterà l’ordinanza per la riapertura e nei prossimi giorni sarà posizionato il parchimetro. Sarò pure possibile acquistare i “gratta e sosta” nei negozi vicini.

“Soldi spesi in modo virtuoso”

Per il sindaco Italia e l’assessore Fontana, «è stato messo un nuovo tassello nell’opera di recupero dei beni comunali per consegnarli alla pubblica fruizione, e anche in questo caso si trattava di lavori molto attesi. Consideriamo l’opera una maniera virtuosa di investire i fondi della tassa di soggiorno poiché spesi per un parcheggio che consentirà di gestire meglio la sosta in una zona molto frequentata nei mesi estivi da siracusani e turisti, rendendo anche più agevole il lavoro della Municipale per un migliore scorrimento del traffico».

Una pista da skateboard

L’intervento ha riguardato l’intera struttura a cominciare dalla copertura che, grazie ai progetti di Democrazia partecipata, presto diventerà una pista da skateboard. In particolare, i lavori sul tetto hanno interessato le grandi fiorire che, per un errore al momento della costruzione, impedivano un regolare deflusso dell’acqua piovana causando infiltrazioni nella parte sottostante. Le fioriere sono state sollevate rispetto al piano e, così come tutta la superficie superiore, sono state impermeabilizzate e intonacate.

Copertura risanata

L’intera copertura è stata risanata per fermare i distacchi di pezzi del tetto e i pilastri e le pareti del parcheggio sono stati ridipinti dopo averne ripristinato l’intonaco. Altri interventi hanno riguardato la completa manutenzione dei bagni, con la sostituzione di sanitari, rubinetterie, porte e infissi. Ed ancora, il ripristino di porzioni di pavimentazione sollevate da radici di alberi, e la sistemazione dell’impianto di illuminazione e della segnaletica interna.