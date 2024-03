bloccata a siracusa dai carabinieri

Era stata condannata due anni fa per un furto commesso a Palermo nel 2011. Per quell’episodio una donna di 45 anni, con precedenti penali, ha rimediato una pena pari ad un anno e 3 mesi di reclusione che, evidentemente, non avrebbe voluto scontare.

Scappa dopo la sentenza

E così, nelle ore precedenti al pronunciamento del Tribunale di Palermo, l’imputata si è dileguata, sparendo dalla circolazione per evitare che le venisse notificato l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Scovata a Siracusa

E’ stata intercettata, nelle ore scorse, a Belvedere, frazione a nord di Siracusa, dai carabinieri che avrebbero saputo della sua presenza.

Era nascosta sotto il materasso

Quando sono arrivati i militari per notificarle il provvedimento nell’abitazione in cui in quel momento viveva, “la 45enne si è rifugiata in una roulotte nel cortile dell’abitazione e si è nascosta sotto il materasso ma lo stratagemma non è sfuggito ai carabinieri che l’hanno scovata e dichiarata in arresto”. Al termine degli accertamenti, la donna è stata condotta nel carcere femminile di Piazza Lanza, a Catania.

Donna arrestata per droga

Una donna corriere della droga è stata arrestata dai carabinieri di Siracusa. L’indagata, 26 anni, che era a bordo della sua auto, è incappata in un posto di controllo dei militari della Compagnia di Siracusa in via Servi di Maria, nella zona di Grottasanta.

La droga in borsa

Ha mostrato nervosismo ed in effetti temeva che il suo segreto fosse violato e così al termine della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 330 grammi di cocaina conservati all’interno della sua borsa. Ulteriori 250 grammi della stessa sostanza sono stati invece rinvenuti nella abitazione, custoditi in una cassaforte, per un totale complessivo di 580 grammi suddivisi in 8 confezioni.

Circa 60 mila euro di possibili guadagni

Suddivisa in dosi, tagliata e spacciata, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato la somma di circa 60.000 euro. L’arrestata è stata condotta nel carcere di Piazza Lanza a Catania, come disposto dall’Autorità giudiziaria.