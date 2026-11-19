Il Tribunale di Nocera Inferiore ha aperto la liquidazione giudiziale di Tekra, la società campana al centro dell’inchiesta sui rifiuti che ha toccato anche Siracusa, e di Alba Rent. La sentenza, la numero 81 del 2026, è stata depositata il 12 novembre. È un provvedimento diverso dal sequestro preventivo del 24 settembre, che riguardava il ramo d’azienda “Servizi ambientali” affittato a Risam che adesso gestisce il servizio a Siracusa e non coinvolta nella procedura fallimentare che riguarda il patrimonio di Tekra e Alba Rent.

Cosa dice la sentenza

Nell’estratto il Tribunale “dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio nei confronti del gruppo di imprese” composto da Tekra, che per oggetto sociale svolge “servizi di igiene urbana e nettezza urbana”, e da Alba Rent, attiva tra l’altro nel “noleggio, la locazione non finanziaria, la vendita di autoveicoli” Giudice delegato e curatori sono nominati nelle persone di Alessandro Pais e Francesco Scutiero questi ultimi.

Il nesso con Siracusa

Risam è subentrata a Tekra con un contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto a febbraio 2026. Il 24 settembre è stato eseguito il sequestro preventivo, nell’ambito di un’indagine che ipotizza, a vario titolo, bancarotta fraudolenta, sottrazione al pagamento delle imposte e intestazione fittizia di beni, con la nomina dell’amministratore giudiziario Eduardo Grimaldi. Secondo il Comune, il decreto prevede “continuità dei servizi pubblici affidati e dei rapporti di lavoro”. Risam, come detto, non risulta tra le società per cui è stata aperta la liquidazione.

La nota del Comitato Ortigia

Sulla vicenda interviene il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, per il quale “tutto questo non rappresenta affatto una sorpresa”. Il Comitato ricorda di aver segnalato al Settore Igiene urbana, il 27 gennaio e prima del subentro, “una serie di criticità che avrebbero meritato approfondite verifiche”, tra cui oltre 65 milioni di euro di debiti tributari e previdenziali di Tekra e il capitale sociale di 20.000 euro di Risam: dati riferiti dal Comitato Una nuova Pec è partita il 5 settembre. “Alle nostre ripetute segnalazioni non sono seguite risposte”, lamenta il Comitato.

Le quattro domande al sindaco

Il Comitato si rivolge al sindaco Francesco Italia, che “non ha ancora attribuito una specifica delega assessoriale all’Igiene Urbana”, con quattro quesiti “ai quali si deve poter rispondere semplicemente con un SÌ o con un NO”: sulla verifica dei requisiti del subentro, sui mezzi previsti dal contratto, sui titoli che ne garantiscono oggi la disponibilità e sull’esistenza di una relazione aggiornata di Rup e Direttore dell’esecuzione.

Cosa resta da chiarire

Secondo il Comitato la liquidazione non determina automaticamente la cessazione dell’affitto, ma pone “nuovi e rilevanti interrogativi sulla disponibilità dei mezzi, sui rapporti contrattuali e sulla continuità dell’appalto di igiene urbana di Siracusa”.

Il servizio non può essere sospeso

Va precisato che la gestione e la raccolta dei rifiuti urbani non costituiscono una semplice prestazione commerciale, ma un’attività di pubblico interesse tutelata direttamente dalla legge. Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006, artt. 177 e 198) stabilisce infatti che la corretta gestione dei rifiuti è finalizzata a proteggere l’ambiente e la salute pubblica, imponendo alle amministrazioni locali e ai gestori l’obbligo di garantire la continuità, la regolarità e l’efficienza del servizio su tutto il territorio. Proprio in virtù di questa funzione essenziale per l’igiene collettiva, il servizio non può essere arbitrariamente sospeso né interrotto in modo integrale, nemmeno in caso di vertenze contrattuali o di sciopero, dove la legge impone comunque la salvaguardia delle prestazioni minime indispensabili.