iniziativa per frenare l'abbandono di rifiuti sul litorale

Un pesce mangia plastica sulla spiaggia di Marina di Priolo

Un’istallazione artistica che funge anche da contenitore

L’obiettivo è di frenare l’abbondono della plastica

Bottiglie e bicchieri di plastica sono tra i rifiuti più presenti sulle spiagge, colpa di quei bagnanti che preferiscono lasciarli sul litorale piuttosto che conferirli in modo corretto. L’amministrazione comunale di Priolo, per evitare l’inquinamento di Marina di Priolo, ha pensato di agevolare la raccolta della plastica, coniugando arte e servizio pubblico. E così è stato sistemato sull’arenile il Pesce “mangia plastica”

“Tutelare il litorale”

“Un ulteriore segnale di attenzione – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Diego Giarratana – verso il nostro litorale. L’iniziativa segue quelle già avviate nelle scorse settimane nell’ambito del progetto “Giardino del Mare”, che prevede la manutenzione del verde a Marina di Priolo e la pulizia dei bagni, oggetto anche di un restyling, con la realizzazione di disegni attinenti all’ambiente marino”.

“Campagna di sensibilizzazione”

“L’installazione di un pesce che funge da contenitore per il recupero della plastica – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti – è un modo semplice e innovativo per sensibilizzare i cittadini alla pulizia della spiaggia e per diffondere una sana cultura della sostenibilità ambientale”.

“Simbolo di tutela ambientale”

“Nella realtà – sottolinea il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – i pesci sono tra le vittime dell’inquinamento dovuto alla presenza di plastica in mare. L’auspicio è che questo animale diventi invece il simbolo della tutela dell’ambiente, a partire dalla nostra spiaggia, e che possa dissuadere dalla cattiva abitudine di gettare rifiuti in mare. Siamo chiamati a collaborare tutti – conclude il primo cittadino – per mantenere pulita e decorosa Marina di Priolo e tutto il nostro territorio”.