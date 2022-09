parla l'assessore all'igiene urbana di siracusa

Una striscia voluminosa di rifiuti ingombranti si estende lungo la strada che porta al centro comunale di raccolta in contrada Targia, nella zona nord di Siracusa.

Il video denuncia

A documentarla, in un video pubblicato sui social, è stato l’ex assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Foti, che invita l’amministrazione comunale ad intervenire. Quello degli ingombranti è un tema piuttosto serio e di difficile soluzione dopo che il 26 agosto scorso un’impresa del Catanese ha comunicato di avere raggiunto il limite massimo di quantitativi per i quali aveva ottenuto l’autorizzazione regionale.

“Non abbiamo impianti per smaltire” dice assessore

“Il problema riguarda l’intera città a causa del blocco della raccolta degli ingombranti per via dell’indisponibilità di impianti” dice a BlogSicilia l’assessore all’Igiene urbana del Comune di Siracusa, Andrea Buccheri che annuncia lo stop alla raccolta degli ingombranti anche in altri Comuni.

“Abbiamo già riempito delle casse ma non sappiamo dove smaltirle. Si tratta – aggiunge l’assessore all’Igiene urbana del Comune di Siracusa, Andrea Buccheri – di un problema che interessa molti altri Comuni, infatti ho notizie di amministrazioni che hanno fermato la raccolta degli ingombranti”.

Notizie poco chiare dalla Regione

Di certo, la campagna elettorale non aiuterà alla risoluzione della vicenda, del resto l’attuale amministrazione regionale ha i giorni contati, nessuno sembrerebbe in grado di affrontare la questione, per cui la patata bollente spetterà al nuovo presidente della Regione ed alla sua giunta.

“Ho notizie – dice l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – che hanno chiesto alla Regione di poter aumentare i quantitativi ma non posso di certo metterci la mano sul fuoco”.

Il Comune sta approntando un bando

In attesa che la Regione decida cosa fare, se ampliare la capacità di smaltimento dell’impresa catanese o procedere su un altro sentiero, il Comune di Siracusa, per bocca dell’assessore all’Igiene Urbana, sta approntando una gara.

“Abbiamo deciso di bandire una gara per smaltire circa 300 tonnellate di ingombranti e gli uffici del Comune di Siracusa stanno lavorando per l’appalto che, dalle informazioni in mio possesso, è a buon punto” chiosa Andrea Buccheri.