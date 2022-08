garantito il servizio per carta e cartone nonostante incendio alla ecomac

“Sarà effettuata regolarmente la raccolta differenziata della carta e del cartone, messa a rischio dall’incendio alla Ecomac di Augusta“. Lo comunica l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri, che specifica come il servizio “potrà essere garantito perché, grazie all’interessamento del consorzio Comieco e della stessa azienda danneggiata, sono state individuate in questi giorni le piattaforme a cui conferire il rifiuto”.

Garantita raccolta di carta e cartone

La carta e il cartone da stasera potranno essere esposti per la raccolta che avverrà secondo i normali orari. Sarà possibile consegnare gli scarti anche ai centri di raccolta fissi e mobili.

Salta il ritiro degli ingombranti

Da oggi, invece, si ferma il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, sia quelli su prenotazione che nei centri comunali di raccolta. La ditta aggiudicataria del servizio, che serve molti comuni della Sicilia orientale, la “Battiato Venerando” di Acireale, ha comunicato di avere raggiunto il limite massimo di quantitativi per i quali hanno ottenuto l’autorizzazione regionale.

“Si tratta di una sospensione non imputabile alla nostra volontà, ma da ascrivere alle insufficienza cronica di impianti di smaltimento che affligge il territorio siciliano. Anche in questo caso, siamo al lavoro per trovare delle piattaforme disposte ad accettare i nostri ingombranti”, ha aggiunto l’assessore Buccheri.