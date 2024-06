consiglio comunale a siracusa

Sarà affrontato nella giornata di domani il punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale relativo all’approvazione del nuovo piano tariffaria della Tari, l’imposta sul servizio della nettezza urbana, gestito dalla Tekra.

La tariffa fissa e variabile

Ci sono degli scostamenti rispetto al 2023 sia per quanto concerne la cosiddetta tariffa fissa, riconducibile ai metri quadrati di un appartamento, e quella variabile, legata al numero di componenti di un nucleo familiare. In attesa del via libera o meno dell’aula, vediamo quanto il nuovo piano inciderà nelle tasche dei contribuenti. In questo approfondimento ci dedicheremo esclusivamente alle abitazioni.

Il confronto tra il 2024 ed il 2023

In caso di abitazione occupata da una sola persona la Tariffa fissa (Tf) è di 0,58 euro a metro quadrato mentre la Tariffa variabile (Tv) è di 152,36 euro (nel 2023 Tf 0,91, Tv 122,80)

In caso di abitazione occupata da due persone la Tf è di 0,67 mentre la Tv è di 243,77 (nel 2023, Tf 1,03; Tv 218,31)

In caso di abitazione occupata da 3 persone la Tf è di 0,73 mentre la Tv è di 304,72 (nel 2023, Tf 1,07; Tv 286,54)

In caso di abitazione occupata da 4 persone la Tf è di 0,78 mentre la Tv è di 396,13 (nel 2023, Tf 1,10; Tv 354,76)

In caso di abitazione occupata da 5 persone la Tf è di 0,78 mentre la Tv è di 441,84 (nel 2023, Tf 1,18; Tv 395, 69)

In caso di abitazione occupata da 6 persone la Tf è di 0,75 mentre la Tv è di 518,02 (nel 2023, Tf 1,18; Tv 463,91)

Domani, a partire dalle 10,30 l’assessore al Bilancio, Pierpaolo Coppa, presenterà il piano e risponderà alle domande relativi ai costi effettivi.

L’affondo di Esse

L’associazione Esse, presieduta da Renata Giunta, esponente del Pd, candidata a sindaco nel 2023, ritiene che “non basta annunciare la tariffazione puntuale, per altro su una parte marginale della cittadinanza e nemmeno la raccolta del vetro “on demand” per la ristorazione”.

Sì a trasparenza

“Riteniamo che sia necessaria – dice Giunta – una grande operazione di trasparenza e verità per affrontare la questione nella maniera corretta, coinvolgendo i cittadini in un’operazione culturale, prima, e materiale poi ,per far sì, una volta per tutte, che l’utenza capisca l’importanza di ridurre al minimo la frazione indifferenziata prodotta”. “Le persone cambiano atteggiamento solo sulla base di un rapporto di fiducia in un discorso/processo dove il cambiamento sia reale e tangibile”.