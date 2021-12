il coordinatore provinciale di forza italia di siracusa

Il coordinatore provinciale di Siracusa di Forza Italia spegne possibili alleanze con il sindaco

Il primo cittadino è impegnato in un complicato rimpasto

“Da parte del Centrodestra mai e poi mai potrebbe pervenire alcuna ancora di salvezza per il sindaco di Siracusa”. Lo afferma il commissario provinciale di Forza Italia, Bruno Alicata, ex senatore, spegnendo le voci di possibili allargamenti della giunta del sindaco Italia, eletto nelle file del Centrosinistra, alle forze politiche di orientamento politico opposto.

Le spine del sindaco

Il primo cittadino è impegnato in un complicatissimo rimpasto nella sua squadra, monca di due assessori dopo l’uscita nei mesi scorsi di Italia Viva.

Negli ultimi giorni, si è parlato dell’ingresso di una fedelissima del sindaco, Concetta Carbone, e di Andrea Firenze, di area del Pd, come il padre, ma il Pd ha deliberato, già da parecchie settimane, la sfiducia all’amministrazione, sebbene dentro vi siano Andrea Buccheri, assessore ai Rifiuti, e Pierpaolo Coppa, vicesindaco, anch’essi di area Pd.

“L’auto ricandidatura di Italia”

Il coordinatore provinciale di Forza Italia boccia anche il piano del sindaco per le elezioni del 2023: Italia ha sostanzialmente evocato la costituzione di un Patto che vede lui al centro del progetto politico.

“Come è stato più volte chiarito ed argomentato, appare – dice Alicata – sin troppo evidente che le primarie forze politiche già a sostegno di Italia, PD e Italia Viva in primis, non solo ne hanno preso pesantemente le distanze, ma da molto tempo viene, dalle stesse forze, manifestato un grave senso di rigetto verso un ipotetico ritorno di fiamma, sia nei confronti della sua azione amministrativa, sia verso un’eventuale sua (auto)ricandidatura alla carica di Primo cittadino; “una boutade”, addirittura, l’ha definita l’ex Sindaco Garozzo, oggi leader di Italia Viva.”.

“Sindaco principale avversario”

L’esponente di Forza Italia, ribadendo la chiusura a possibili ingressi in giunta, ritiene Italia colui che ha relegato la città agli ultimi posti in tutte le classifiche sulla qualità della vita. Ed è, infatti, per tali ed altre ragioni, che spesso e volentieri siamo soliti dialogare e magari prendere un caffè con gli avversari politici di questo Sindaco, ritenendolo da tempo il principale avversario della nostra città”