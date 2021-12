la proposta del commissario di forza italia

Ripristinare un’area parcheggio riservata a chi si reca all’Hub per i vaccini

La richiesta è del commissario cittadino di Siracusa di Forza Italia

Una proposta dopo l’impennata di persone disposte a vaccinarsi

“Ripristinare al parcheggio del Molo Sant’Antonio un’area riservata per chi deve recarsi all’Hub di via Bixio per vaccinarsi”.

La richiesta è del commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi, che si è rivolto all’amministrazione comunale di Siracusa, la quale, nel periodo estivo, in concomitanza con l’arrivo dei turisti ed il sensibile calo delle somministrazioni delle dosi di vaccino, decise di liberare quell’area.

Code all’Hub per la terza dose

La terza dose ha, di colpo, aumentato l’affluenza nell’Hub di via Bixio, a due passi dal parcheggio del Molo.

“Atteso l’incremento di questi giorni – spiega il commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi – delle vaccinazioni, a causa sia delle somministrazioni di dosi booster, soprattutto alle persone anziane, sia ad un augurabile incremento di prime e seconde dosi, a seguito del Super green pass varato dal governo Nazionale, sarebbe forse il caso che si ripristinasse quella saggia misura di riservare una parte del suddetto parcheggio per coloro che si recano all’Hub vaccinale”.

Favorire gli anziani

“Si andrà, verosimilmente, incontro ad un periodo di massima affluenza presso tale Centro e, soprattutto, trattandosi in molti casi di persone anziane che andrebbero agevolate per raggiungere l’Hub con facilità e senza ulteriori difficoltà di parcheggio”.

“Buon senso e vicinanza alla cittadinanza imporrebbero pertanto di ripetere al più presto quell’esperienza tornata molto utile alla collettività come peraltro già accaduto tra marzo ed aprile scorsi. Ci aspettiamo che il Comune provveda senza indugio alcuno” conclude il commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi.

Vaccinazioni nel Tribunale di Palermo

A Palermo, il palazzo di giustizia si è trasformato in un centro per le vaccinazioni. E così giudici ed avvocati hanno portato le mamme a vaccinarsi. Non è ancora terminata ed è già un successo nei numeri la seduta di vaccinazione straordinaria negli uffici del palazzo di giustizia di Palermo, frutto della collaborazione tra la Corte d’appello e la struttura commissariale locale per la gestione dell’emergenza Covid.