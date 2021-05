l'annuncio dei deputati nazionali del m5s

Previsto nel piano di Ripartenza un finanziamento di 26 milioni per Augusta

I soldi serviranno per la costruzione di un terzo ponte

La città è ad alto rischio sismico

“E’ stato interamente finanziato il progetto per la realizzazione di un terzo ponte per collegare il centro storico di Augusta al resto della città”. Lo annunciano il parlamentare Paolo Ficara ed il senatore Pino Pisani, esponenti del MoVimento 5 Stelle, in merito ai fondi messi a disposizione dal Governo nell’ambito del Piano per la Ripartenza.

26 milioni per l’opera

Secondo le informazioni fornite dai deputati grillini, per finanziare l’opera sono stati messi sul tavolo 26 milioni di euro. “Prova di totale infondatezza – dicono Pisani e Ficara – delle dichiarazioni falsamente veicolate e che asserivano che l’Autorità di Sistema portuale non avesse inserito progetti di sviluppo per il porto internazionale di Augusta. Sono, invero, interventi strutturali per la nostra provincia, tra i pochi in Italia inseriti nel Pnrr e rientranti nel piano di potenziamento e sviluppo collegato alle Zes”.

Via di fuga

Il progetto di un terzo ponte era nato, pochi anni addietro, su proposta dell’allora amministrazione comunale, guidata da Cettina Di Pietro, anche lei esponente del M5S, al fine di dotare la città di una terza via di fuga. Augusta è inserita in una zona altamente sismica, fu colpita come buona parte della provincia di Siracusa dal terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre del 1990 ed ancora oggi ci sono i segni di quella calamità naturale. A ciò si aggiunge la presenza delle raffinerie del Polo petrolchimico, il secondo, per grandezza, in tutta Europa.

” Il progetto di fattibilità tecnico economico è già pronto, adesso c’è anche il finanziamento. Vogliamo dotare la provincia di Siracusa, in questo caso la città di Augusta, di tutte quelle infrastrutture che sino ad oggi non sono state realizzate, nonostante le altre forze politiche abbiano avuto nel recente passato più di una occasione per far crescere le nostre realtà. Da questo punto di vista, sappiamo di poter confidare su di una leale collaborazione anche da parte dell’attuale amministrazione di Augusta”.