L'intervento nell'ambito del programma FEAMP 2014-2020

Finanziato il progetto per la riqualificazione del riparo di pesca in contrada Falaride ad Avola, nel Siracusano, per quasi un milione 300 mila euro.

L’intervento, nell’ambito del programma FEAMP 2014-2020, prevede la sistemazione della viabilità di accesso, con impianti di illuminazione a led con parcheggio e pensiline fotovoltaiche, la realizzazione di colonnine acqua e luce, demolizione e

salpamento di parte del molo esistente, di un riparo per la pesca mediante l’utilizzo di un’infrastrutture costituita da

cassoni galleggianti.

“La finalità di questi interventi è quella di valorizzare le caratteristiche fisiche e funzionali dei porti pescherecci migliorando la qualità del lavoro degli operatori del settore e contribuendo alla complessiva riqualificazione dei luoghi” ha commentato l’assessore regionale per l’Agricoltura e la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera.

(foto tratta dal web)