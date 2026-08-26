Una violenta rissa tra detenuti è scoppiata oggi, intorno alle 13.30, nel reparto del Blocco 20 della Casa circondariale di Siracusa. A scontrarsi, secondo quanto riferito dall’Osapp, sono stati due gruppi di detenuti, italiani ed extracomunitari.

Solo 2 agenti

Al momento della rissa nel reparto erano presenti soltanto due agenti della Polizia penitenziaria, che hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento del personale di supporto presente in quel momento in mensa. L’arrivo dei rinforzi ha consentito di separare i contendenti e riportare la situazione sotto controllo.

Feriti ma non gravi

Alcuni detenuti hanno riportato ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Dopo le cure sono stati dimessi e ricondotti in carcere. Lievi conseguenze anche per alcuni agenti intervenuti per sedare la rissa.

Sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta interna da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

La denuncia dell’Osapp

L’Osapp denuncia la carenza di personale. “Lasciare interi reparti sotto la vigilanza di soli due agenti mette a repentaglio l’incolumità del personale e la sicurezza della struttura”, afferma il segretario provinciale Giuseppe Argentino, che torna a chiedere interventi urgenti per il rafforzamento degli organici.