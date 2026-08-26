Un detenuto è evaso nelle ore scorse dal carcere di Augusta. Sono in corso le ricerche per rintracciare l’uomo e contestualmente la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per ricostruire le modalità dell’evasione ed accertare eventuali responsabilità.

Il profilo del detenuto

Una notizia che si aggiunge alla difficile situazione delle carceri siciliane ed italiane. Secondo alcune fonti, la persona evasa sarebbe inserita nel circuito dell’Alta sicurezza e questo rende ancora più grave la situazione ma va anche ricordato come la struttura, da tempo e non da ore, è in sofferenza, stretta tra sovraffollamento, carenza di personale e condizioni materiali difficili, con ripercussioni dirette sulla sicurezza interna e sulla tenuta complessiva del servizio.

I dati sul numero dei detenuti

I dati più recenti del ministero della Giustizia indicano una presenza nel carcere di Augusta di 476 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 364 posti. Le ispezioni territoriali condotte dagli organi forensi come la Camera Penale di hanno registrato picchi storici fino a 578 detenuti, con il ricorso costante al limite di tolleranza di due persone per cella.

L’istituto ospita quasi esclusivamente persone con condanna definitiva, tra cui una quota di ergastolani, suddivisi in due macro-aree: Media sicurezza e Comuni, inclusa una sezione Protetti ed Alta sicurezza, un circuito delicato e sotto stretta osservazione medica e di vigilanza.

Morti tre detenuti dall’inizio del 2026

Nel 2026 l’istituto è finito più volte al centro delle cronache per episodi di violenza e allarme sicurezza. A marzo sono stati riportati due agenti feriti in un’aggressione, mentre a febbraio sono morti due detenuti in 15 giorni, con ipotesi di overdose, un terzo decesso si è verificato il mese successivo: a perdere la vita un uomo di 41 anni originario di Messina trovato senza vita nella sua cella a seguito di malori al petto. Un caso sollevato dalla famiglia che ha riacceso i riflettori sull’assistenza sanitaria,

Un istituto sotto pressione

Le criticità non riguardano solo il numero dei detenuti. Le denunce del personale penitenziario e dei sindacati descrivono turni molto lunghi, organici insufficienti e una pressione costante sugli agenti, chiamati a gestire un istituto in cui l’emergenza sembra diventata ordinaria amministrazione