sanzione di 1000 euro per il proprietario

La direzione dell’Asp di Siracusa ha emesso un’ordinanza di sospensione di un ristorante, a Siracusa, per carenze igieniche e sanitarie.

L’ispezione dei Nas

Un provvedimento scaturito da una ispezione dei carabinieri del Nas di Ragusa che, nei giorni scorsi, hanno compiuto alcuni controlli nel capoluogo, in particolare nell’area di Ortigia, quella maggiormente frequentata dai turisti e dove si concentra un numero cospicuo di attività legate alla ristorazione.

Le carenze igieniche

“In tutti gli ambienti adibiti alla preparazione e deposito alimenti, gli operatori hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali” fanno sapere i carabinieri del Nas di Ragusa che, però, non hanno svelato il nome del ristorante al centro del provvedimento di sospensione dell’attività.

Sanzione da 1000 euro

Inoltre, il legale responsabile è stato segnalato all’autorità amministrativa e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 1.000 euro. Analoghi controlli sono in programma nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale” aggiungono gli inquirenti che, evidentemente, non hanno ancora concluso le verifiche.

I controlli nel Siracusano

Nel mirino ci sono altri Comuni, quelli più turistici, come Noto, Avola e Pachino

Il precedente

Nei mesi scorsi, in un noto ristorante di Ortigia, che impazza sui social, i carabinieri dei Nas e della stazione di Ortigia, hanno trovato 230 kg di prodotti ittici in pessimo stato di conservazione. Si tratta di prodotti, perlopiù surgelati, riversi su un pianale, che sarebbero dovuti finire sui piatti dei clienti, ignari del modo con cui il pesce viene trattato.

Proprietario denunciato

Per questo motivo, il proprietario del locale è stato denunciato in Procura, per cui sarà sottoposto ad un procedimento giudiziario, ma oltre all’aspetto penale c’è anche quello amministrativo, infatti è scattata una sanzione pari a 8 mila euro.

Contestualmente, i carabinieri del Nas e di Ortigia hanno disposto la chiusura del deposito degli alimenti anche se l’attività commerciale è rimasta sempre aperta.