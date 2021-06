le ricerche condotte dalla polizia

E’ stato ritrovato a Floridia, in compagnia di alcuni amici, Giuseppe Accolla, siracusano, 63 anni, che dalle 12 del 9 giugno, risultava scomparso. “Il sessantatreenne sta bene ed ha dichiarato di essersi allontanato volontariamente per

motivi personali” fanno sapere dalla Questura di Siracusa che ha organizzato le ricerche, compiute insieme alle altre forze dell’ordine, per rintracciare l’uomo. La famiglia e la polizia avevano fornito una foto del 63enne, che indossava dei jeans blu, una maglietta a righe blu e bianche, dei sandali e degli occhiali da sole. Ha raggiunto i suoi amici di Floridia a bordo della sua auto una Toyota Yaris di colore grigio.