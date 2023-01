l'allarme del segretario nazionale di polgiust

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove si è recato nella serata di ieri al carcere di Augusta.

La visita di Delmastro

Una visita legata alla rivolta di un gruppo di detenuti scoppiata nei giorni scorsi e che ha suscitato molto clamore mentre i sindacati di Polizia penitenziaria, per l’ennesima volta, hanno rilanciato l’allarme delle precarie condizioni di sicurezza della struttura, sotto organico

“A seguito dei fatti accaduti in data 8 gennaio il Sottosegretario, con delega del Ministro per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha voluto toccare con mano la situazione in cui versa il carcere, che da anni versa in condizioni di disagio non solo strutturali ma anche organizzative – dice Francesco Davide Scaduto, segretario nazionale di Polgiust, un sindacato di Polizia penitenziaria – diverse sono state le nostre segnalazioni in questi anni ma nulla è cambiato e per questo motivo che il nostro auspicio sia quello di un serio impegno governativo per risolvere le diverse criticità che attanagliano il penitenziario di Augusta”.

Le relazioni al Sottosegretario

Il rappresentante nazionale di Polgiust riferisce che il vicesegretario regionale del sindacato ha parlato con il rappresentante del Governo Meloni.

“Il nostro vicesegretario Regionale, presente in istituto – dice Francesco Davide Scaduto, segretario nazionale di Polgiust – sin da oggi pomeriggio ha ottenuto una breve interlocuzione al fine di esporre in maniera breve ma concisa che è giunta l’ora di voltare pagina alla questione atavica di una carente organizzazione, che ha effetti negativi sia nella vita professionale che personale di tutti i Poliziotti Penitenziari che vi operano.”

“Possiamo ritenerci insoddisfatti della gestione locale ma anche dell’impegno regionale che non riesce a risolvere il rebus o ancora meglio – conclude Francesco Davide Scaduto, segretario nazionale di Polgiust – non vuole trovare la scelta definitiva per far ritornare il carcere di Augusta l’eccellente struttura che era qualche anno fa con precedenti gestioni.”