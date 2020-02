Sono stati denunciati

Sono stati denunciati dagli agenti di polizia due avolesi, padre e figlio, 56 e 21 anni, che devono rispondere di minaccia aggravata, tentate lesioni, danneggiamento e porto di armi da taglio. Secondo una prima ricostruzione, gli indagati avrebbero preso di mira un uomo, presumibilmente un ladro, che, poco prima, avrebbe tentato di intrufolarsi in un fondo agricolo, ad Avola, per rubare dei prodotti. A quanto pare, i due proprietari si sarebbero accorti di lui, che, frattanto, era scappato in sella ad una bicicletta e così, senza perdere dell’altro tempo, gli indagati sarebbero saliti a bordo di un fuoristrada per mettersi al sui inseguimento.

La vittima è stata rintracciata nello spazio di qualche minuto in contrada Zuccara, ad Avola, e per via di una manovra del conducente dell’auto è finita per terra. Avrebbe subito delle minacce di morte, come fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa, poi il presunto ladro sarebbe scappato a piedi provando a dileguarsi tre le campagne della zona ma alle sue costole avrebbe avuto il figlio del cinquantaseienne. Il giovane, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, avrebbe impugnato un’accetta. Per sua fortuna, non ha subito lesioni ed è stato lui stesso a raccontare tutto alla polizia.