Ad aprile aveva rubato un pc dalla biblioteca

Gli agenti di polizia hanno arrestato Samuel Vasile, 26 anni, priolese, accusato di un furto all’interno del Palazzo Comunale, la notte tra il 31 maggio e l’1 di giugno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane, dopo essersi introdotto nell’edificio rompendo il vetro della porta d’ingresso con un grosso masso, ha portato via il denaro dalle macchinette automatiche per la distribuzione di cibo.

Vasile, dalle informazioni fornite dalla polizia, era già sottoposto all’obbligo di dimora perché responsabile di un furto alla biblioteca comunale il 24 aprile scorso, quando, usando lo stesso modus operandi per introdursi nello stabile, infrangendo anche in quella circostanza il vetro della porta d’ingresso con un masso, avrebbe rubato un computer e una piccola quantità di denaro lasciato dai dipendenti sulle scrivanie.

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Vasile, rinvenendo due cartucce calibro 22 delle quali l’uomo non sapeva fornire giustificazioni e per tale motivo è stato denunciato per porto abusivo di munizionamento. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, Vasile è ai domiciliari, “in aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di lasciare l’abitazione nelle ore notturne, alla quale era già sottoposto” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.