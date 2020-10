e' ai domiciliari

I carabinieri della Tenenza di Floridia, nel Siracusano, hanno tratto in arresto per furto aggravato Gioacchino Monachella, 33 anni, disoccupato con precedenti penali. L’uomo, dalle informazioni fornite dai militari del comando provinciale di Siracusa, avrebbe rubato una macchina, una Fiat 500, parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario. Con quel veicolo, il trentatreenne avrebbe imboccato la Provinciale 74 convinto ormai di averla fatta franca ma non poteva immaginare che da lì a poco sarebbe finito nelle mani dei carabinieri.

In quel tratto, c’era un posto di blocco dei carabinieri che, dopo aver controllato il libretto dell’auto, hanno scoperto che era stata rubata. L’uomo è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari: la misura cautelare che è stata poi confermata anche dal giudice del Tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.