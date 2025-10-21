Salvare il Petrolchimico di Priolo, al centro di una grossa bufera per via del caso Isab, con il pignoramento delle azioni detenute da Goi Energy, e per una transizione energetica avviata solo da Eni.

La riconversione

Il Pd, con il senatore siracusano, Antonio Nicita, proporrà un emendamento alla legge di Bilancio, per l’istituzione delle cosiddette Zis, zone industriali di interesse strategico nazionale, con l’obiettivo di dare una svolta green al Polo siracusano. “Un nuovo strumento per la pianificazione e la riconversione sostenibile dei principali poli produttivi italiani che includono asset dichiarati di interesse strategico nazionale” spiega il senatore del Pd, Antonio Nicita.

Cosa sono le Zis

Le Zone industriali di interesse strategico nazionale hanno lo scopo di proteggere e rilanciare i grandi poli produttivi italiani, tra cui il Petrolchimico comprendente i Comuni di Priolo, Augusta e Melilli e Taranto – nei quali insistono impianti già dichiarati di interesse strategico nazionale.

Sfruttare i fondi europei per la Transizione energetica

Secondo quanto prospettato dal senatore del Pd, le Zis non comportano nuovi oneri per lo Stato e si inseriscono nella cornice della Strategia europea per la sicurezza economica e del Net-Zero Industry Act, della decarbonizzazione e nelle risorse che saranno rese disponibili dall’ultima rimodulazione del PNRR destinate a nuovi fondi finanziari, nonché della resilienza energetica per la difesa.

“È un cambio di paradigma – conclude Nicita – dalle misure emergenziali, di singoli provvedimenti su singoli asset strategici, ad una politica industriale strutturale nelle aree interessate da asset strategici. A partire dal polo industriale di Priolo e dalla soluzione alle questioni ISAB e IAS. Le ZIS servono a rendere il sistema produttivo italiano interessato da asset strategici più sicuro, sostenibile e competitivo, nel quadro della nuova strategia industriale europea.”

Come dovrebbero funzionare le Zis

Il disegno di legge prevede che le ZIis vengano istituite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, e che ciascuna area sia coordinata da un Commissario straordinario incaricato di gestire i piani di riconversione, monitorare gli interventi e favorire investimenti pubblici e privati collegati agli asset strategici e alle imprese ad essi funzionali. La proposta di Nicita delle ZIS sarà integrata nel Libro Verde che il PD sta elaborando nell’ambito del Forum PD per le politiche industriali sotto il coordinamento di Andrea Orlando.