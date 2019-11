Al termine di una partita di Eccellenza

“Al termine della partita alcuni tifosi hanno aggredito il pullman della squadra rompendo un vetro e ferendo un collaboratore tecnico che è stato costretto al ricovero in ospedale”. Lo afferma l’ufficio stampa del Real Siracusa, la squadra di calcio siracusana che milita nel campionato di Eccellenza, al rientro dalla trasferta di Enna. Secondo una prima ricostruzione, alcuni supporter ennesi si sarebbero armati di pietre e non appena è transitato il pullman della squadra avversaria è iniziata la sassaiola.

La società del Real Siracusa non esclude di adire le vie legali per l’accaduto. “Domani al termine di una riunione, si riserverà se adire per vie legali o meno contro l’Enna calcio. In gara tutto tranquillo, ma il post gara è stato turbolento” fanno sapere dall’ufficio stampa. La partita è terminata con un pareggio, 1-1.