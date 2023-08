approdati ieri sera al porto

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno fermato un egiziano, 49 anni, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, era al timone di un veliero, con 27 migranti, approdato nella serata di ieri al porto commerciale di Augusta. Dalle prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, la barca sarebbe salpata nei giorni scorsi da un porto della Libia. L’egiziano è stato condotto in carcere, nel penitenziario di Siracusa.

Ieri mare agitato ferma sbarchi a Lampedusa

Il mare agitato ha frenato ieri gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sabato, invece, si è registrato un nuovo record per migranti arrivati in un giorno con 55 approdi e 2.172 persone. Il giorno prima c’è stato il record di barchini arrivati (65) per un totale di 1917.

Sbarchi senza sosta nell’isola

Durante la notte, 3 natanti- con a bordo 50 (12 donne e un minore), 42 (10 donne e 5 minori) e 73 (1 minore) – sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza. I carabinieri hanno invece bloccato, direttamente sulla spiaggia della Guitgia dove erano appena sbarcati, 43 nordafricani. Fra loro anche cinque minori. All’hotspot ci sono 4.267 migranti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vacanza da qualche giorno a Lampedusa, ha annunciato che in giornata visiterà il centro di accoglienza insieme al prefetto Filippo Romano.

“Cpr in ogni Regione” dice ministro Piantedosi

“Nel decreto Sicurezza proporremo misu­re per facilitare il rimpatrio dei mi­granti irregolari che si sono distin­ti per condotte violente o pericolo­se e continueremo nell’azione in­trapresa per realizzare altri Cpr, i Centri di permanenza per i rimpa­tri, e per ripristinare la piena fun­zionalità di quelli attuali. Paralle­lamente, sempre per agevolare i rimpatri, abbiamo iniziato a realizzare le strutture per l’identifica­zione degli sbarcati, necessarie per attivare le nuove procedure accelerate previste dal decreto leg­ge approvato a Cutro: la prima, a Pozzallo, sarà operativa dal 1 settembre”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a ‘Libero’, a proposito dell’emergenza migranti e del nuovo decreto Sicurezza che il governo dovrebbe varare a breve.